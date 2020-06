Dragon Ball Z, Bulma diventa un meccanico in questo cosplay di mirai_mmmc

Nuovo giorno, nuovo appuntamento con i cosplay del momento (che fa anche rima): oggi 17 giugno 2020 vi mostriamo una nuova versione della Bulma di Dragon Ball Z (dunque adulta) che diventa un meccanico. Non dovreste neppure stupirvi troppo in realtà: il manga e l'anime di Akira Toriyama l'hanno sempre vista anche come una geniale inventrice.

La cosplayer mirai_mmmc ha deciso dunque di investire su questo aspetto di Bulma, piuttosto che sulle sue "doti fisiche"; il risultato è comunque notevole, e potrete ammirarlo da voi tra poco nel suo costume. L'abbigliamento di Bulma è inedito, ma originale e decisamente in tema: sembra tutta presa da una delle sue nuove invenzioni presso la Capsule Corporation.

L'immagine del cosplay la trovate poco più avanti, il fotografo è mikobura, la cosplayer come già accennato mirai_mmmc. Poco altro da aggiungere, se non di farci sapere cosa ne pensate, nella sezione dedicata ai commenti. Ah, date anche un'occhiata agli altri cosplay che vi abbiamo proposto negli ultimi giorni, che sono i seguenti: