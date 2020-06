One Piece, Nico Robin prende vita nel cosplay di Natsumi

Era da un po' di tempo che i fan dell'opera di Eiichiro Oda (manga e anime) non realizzavano un cosplay interessante dedicato alla bella Nico Robin. Finalmente il personaggio torna a prendere vita, in un nuovo lavoro completamente basato su One Piece. L'opera, non il tesoro omonimo.

La cosplayer Natsumi ha realizzato questo costume di Nico Robin, davvero molto ben fatto. L'outfit è basato su quello del personaggio in questione dopo il salto temporale; non solo l'artista ha reinterpretato in modo fedele la protagonista in questione, ma ha anche "arricchito" il tutto con dei dettagli preziosi. Per esempio il libro: i veri fan di One Piece sanno bene che Nico Robin è una studiosa di storia, e che sta cercando di scoprire cosa sia accaduto nei cento anni del grande vuoto.

Eccovi l'immagine del cosplay di Nico Robin di cui vi abbiamo parlato fino a questo momento. Vi piace? Non vi piace? Sia come sia, fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti.