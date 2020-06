Xbox Series X: tanti devkit in arrivo agli sviluppatori indie questa estate per ID@Xbox

Xbox Series X è stata menzionata nel corso del Guerrilla Collective di ieri, vista l'ampia presenza di titoli appartenenti al programma ID@Xbox, con l'annuncio di numerosi devkit della nuova console inviati da Microsoft agli sviluppatori indie e in arrivo questa estate.

I kit di sviluppo della nuova console sono stati ovviamente diffusi prima di tutto ai team interni first party, poi ai third party di dimensioni maggiori, come spesso accade secondo la logica standard del mercato videoludico, ma prima dell'uscita della console verranno comunque inviati in ampie quantità anche ai team indie, che li riceveranno nel corso dell'estate.

In questo modo, Microsoft vorrebbe garantire una certa continuità del proprio programma ID@Xbox, trasportandolo "a pieno regime verso la next gen". Questo dovrebbe garantire un notevole flusso di giochi indie, anche provenienti dal programma Microsoft, direttamente su Xbox Series X, con alcuni dei quali magari sviluppati specificamente per la next gen, anche se la compatibilità allargata dovrebbe comunque consentire l'utilizzo dei giochi Xbox One senza problemi.

Con Xbox Series X in arrivo per questo autunno, per larga parte i giochi indie continueranno probabilmente ad essere cross-gen, anche se alcuni titoli che rientrano in questa categoria ma sono indirizzati esclusivamente verso la next gen sono già comparsi nella presentazione Inside Xbox di maggio, come The Medium e Scorn.

In ogni caso, è chiaro come Microsoft abbia intenzione di allargare notevolmente la platea di sviluppatori al lavoro su Xbox Series X con l'invio di massa di numerosi devkit ai team indie anche di minore dimensione, a partire da questa estate.