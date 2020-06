Godfall, nuove immagini per il gioco di lancio di PS5

Godfall si mostra in una nuova serie di immagini che illustrano qualcosa di più sulle ambientazioni, i personaggi e anche qualche fase di gioco, dopo essere tornato a farsi vedere in questi giorni in un paio di occasioni come gioco di lancio PS5, oltre che in arrivo su PC.

Come abbiamo visto anche nel trailer con il gameplay della versione PC, il gioco è un action RPG con caratteristiche da "looter-slasher" ma che potrebbe anche avere legami con il sotto-genere dei soulslike, considerando l'insistenza sui combattimenti melee e il tasso di sfida.

Nel mondo di Godfall, Aperion è ormai in rovina e i giocatori sono chiamati a interpretare il ruolo degli ultimi Valorian Knights, un antico e mitologico ordine di cavalieri in grado di utilizzare le Valorplate, armature leggendarie in grado di donare enormi poteri ai combattenti, trasformandoli in semi-divinità, infallibili macchine da guerra nel combattimento corpo a corpo.

L'evidente vistosità di armi e armature che emerge anche dalle nuove immagini ha dunque lo scopo di evidenziare l'importanza di questi elementi nel gioco: il potenziamento delle armature e la raccolta di nuovi oggetti e armi consentono il progresso costante del protagonista, che si riflette in una sua potenza sempre maggiore.

Il mondo da esplorare è dominato dai vari elementi Terra, Acqua, Fuoco e Spirito, portando a una notevole varietà di atmosfere e ambientazioni, alcune delle quali risultano visibili anche nelle immagini riportate qui sotto oltre alla caratterizzazione dei combattenti con le loro possenti Valorplate.

Con il periodo d'uscita fissato per l'holiday 2020, sembra piuttosto chiaro ormai che Godfall rappresenti uno dei giochi della lineup di lancio di PS5 e anche per questo diventa ancora di più un titolo da tenere d'occhio, essendo forse uno dei più interessanti all'interno della prima mandata per la next gen Sony.