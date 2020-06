PS5: l'interfaccia sarà veloce e molto diversa da PS4, verrà svelata presto

Di PS5 non abbiamo ancora visto l'interfaccia e l'aspetto del software di sistema, altri elementi che non sono stati mostrati alla presentazione della next gen Sony e su cui la compagnia dovrà fare chiarezza nelle prossime settimane, ma sembra che l'esperienza utente di PS5 sia destinata ad essere molto veloce e diversa da quella PS4, con una dimostrazione in arrivo presto.

Le informazioni arrivano da Matt MacLaurin, che essendo VP della sezione UX Design presso PlayStation può essere considerato decisamente una persona molto informata dei fatti. Rispondendo alle domande di alcune persone su LinkedIn, MacLaurin ha fatto trapelare qualche informazione sull'interfaccia utente di PS5, senza però mai scendere nei dettagli.

Il progettista ha riferito che l'interfaccia utente di PS5 sarà un po' più pragmatica, ma rappresenterà un miglioramento del 100% rispetto all'interfaccia di PS4, con alcuni nuovi concetti introdotto che saranno molto diversi da quanto visto finora.

Uno degli elementi di maggiore attenzione è l'interfaccia utente del sistema operativo, che non è stata ancora mostrata ma che rappresenterà una netta ripulitura delle funzionalità principali, ma con alcune nuove aggiunte inedite. MacLaurin si dice particolarmente emozionato per quanto fatto, perché si tratta di un'interfaccia che è soprattutto studiata per essere pratica, ma sfrutta anche un nuovo linguaggio visivo e una nuova architettura dell'interfaccia utente in generale.

In linea di massima, si tratta di un cambiamento enorme rispetto all'interfaccia di PS4: "Siamo ossessionati con la funzionalità, pochi pixel sono rimasti dalla versione PS4. La cosa più importante è il fatto di raggiungere certi obiettivi che ci siamo prefissati in termini di esperienza utente, misurati in millisecondi sulle varie funzionalità dell'interfaccia.

Sembra insomma che Sony punti si un cambiamento profondo dell'interfaccia utente con il passaggio a PS5, praticamente all'opposto di quanto sembri invece voler fare Microsoft, che nell'evoluzione costante dell'interfaccia su Xbox One vuole praticamente portarla invariata su Xbox Series X all'insegna della continuità totale.

Durante la presentazione di PS5, abbiamo però forse visto almeno la schermata di avvio della next gen Sony, in attesa dunque di scoprire la nuova interfaccia.