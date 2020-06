PS5, la schermata di avvio potrebbe essere stata svelata in questo video

PS5 avrà sicuramente una nuova schermata di avvio con una qualche sequenza animata che solitamente caratterizza le varie console e quella della next gen Sony potrebbe essere stata mostrata proprio durante l'evento di presentazione di ieri.

Forse la cosa può essere passata in secondo piano, ma le breve sequenza che si è vista prima dell'avvio della carrellata di trailer potrebbe, in effetti, essere l'animazione di avvio che caratterizzerà PS5, in maniera simile a quanto fatto anche da Microsoft per mostrare per la prima volta il boot di Xbox Series X, nascosto in una breve sequenza di presentazione.

Se così fosse, si tratterebbe di una scelta molto pulita e semplice, essendo incentrata solo sul simbolo storico di PlayStation su sfondo scuro, con l'effetto sonoro che richiama la tradizione della dashboard anche di PS4.

Non ci sono ancora conferme, ma potete vedere il video in questione nel tweet riportato qui sotto e considerando la particolarità della sequenza è altamente probabile che possa trattarsi di quella vera utilizzata da PS5, anche perché è stata inserita nella presentazione di ieri proprio a significare l'avvio dei giochi nella console, ovvero proprio il ruolo che dovrebbe svolgere nella realtà tale animazione.

In attesa di eventuali conferme, dunque, ci limitiamo a proporre la sequenza e aspettare di poter vedere qualcosa di più, visto che Sony alla fine non ha mostrato nulla per quanto riguarda il software di sistema e la dashboard di PS5, così come prezzo e data di uscita.

Abbiamo però visto il design di PS5, e data la sua particolarità la questione ha già scatenato una notevole discussione presso pubblico e testate specializzate.