Xbox Series S, la console economica esiste? Microsoft registra il trademark "Xbox Series"

Xbox Series S potrebbe avere un'altra prova a favore della propria esistenza con un recente trademark registrato da Microsoft, corrispondente al marchio "Xbox Series", che dunque lascia aperta la possibilità che vi siano diversi modelli identificati con un differente suffisso.

Come riportato da Generacion Xbox, sembra che Microsoft abbia registrato questo nuovo trademark di recente, ma invece di comprendere l'intero nome Xbox Series X, questo si limita a registrare Xbox Series, cosa che consentirebbe dunque di aggiungere diverse lettere finali a identificare modelli differenti di console.

Questo sarebbe dunque in linea con l'ottica di una serie di modelli diversi affiancati, fornendo una certa consistenza all'idea di Xbox Series S, ovvero la possibile console economica che da tempo viene identificata con il nome in codice Lockhart.

Un trademark del genere, in effetti, sembra presupporre il fatto di affiancare varie lettere identificative al nome, cosa che d'altra parte rientrerebbe anche nella logica di console identificate con "Series". Tutto fa pensare, insomma, che Microsoft stia preparando un annuncio in questo senso, anche se ancora non ci sono conferme ufficiali sull'esistenza della seconda console next gen da parte della compagnia.

D'altra parte, sembra essere un'idea condivisa anche da Sony, vista la recente presentazione di PS5 in cui sono emersi due modelli, di cui uno privo di lettore ottico per fornire al pubblico la scelta di una versione solo digitale con un prezzo più basso.

Attendiamo dunque ulteriori informazioni da parte di Microsoft: il primo appuntamento è a luglio con una conferenza che dovrebbe però essere dedicata soprattutto ai giochi e nella quale dovrebbero essere presenti i titoli first party e anche alcuni third party, mentre per quanto riguarda console e servizi si pensava che ci fosse un evento previsto a giugno, ma questo potrebbe essere stato spostato ad agosto.