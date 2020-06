Xbox Series S: riferimenti alla console economica Lockhart compaiono nelle librerie Windows OS

Xbox Series S potrebbe esistere veramente, dopo i dubbi sollevati di recente da varie fonti, una possibile prova dell'esistenza della console economica di Microsoft emergono dalle librerie di Windows OS, che riportano proprio il nome in codice del presunto modello di console, ovvero Lockhart.

L'utente Twitter TitleOS ha scoperto i riferimenti nascosti all'interno delle librerie di Windows, effettuando un po' di datamining nel codice del sistema operativo. È interessante notare come il nome sia posto insieme ad altri nomi in codice degli altri modelli di Xbox, ovvero Scorpio (Xbox One X), Durango (Xbox One) e Anaconda (Xbox Series X).

Si tratta dei nomi che, per quanto ne sappiamo, dovrebbero indicare i vari chipset utilizzati dai vari modelli di console Xbox. La presenza di questi nomi a dire il vero non conferma precisamente l'esistenza di alcunché, ma certamente rappresenta una prova che qualcosa identificato come Lockhart sia stato effettivamente preso in considerazione da Microsoft.

Sebbene non possa essere presa come prova ufficiale della prossima uscita di Xbox Series S, sembra certamente puntare nella direzione dell'esistenza della console economica Microsoft da affiancare a Xbox Series X, cosa che ultimamente era stata messa in dubbio.

Xbox Series S, o Lockhart, dovrebbe basarsi su un'architettura simile a Xbox Series X ma meno prestante e caratterizzata da un prezzo più basso: secondo alcune fonti, potrebbe essere un'APU AMD con CPU Ryzen simile a quella della console maggiore ma una GPU dalle caratteristiche più basse.

Di recente, a questo riguardo, avevamo visto il botta e risposta tra Forbes e Tom Warren, mentre a questo punto attendiamo eventuali delucidazioni per la presentazione Xbox prevista per giugno, che dovrebbe incentrarsi su console e servizi.