Project Athia: il nuovo gioco PS5 di Square Enix è scritto da Gary Whitta, autore di Rogue One

Project Athia è forse uno dei titoli più interessanti mostrati nel corso della presentazione di PS5, nonostante possa essere passato un po' in secondo piano, trattandosi di una produzione Square Enix che sembra sfruttare pienamente il potenziale next gen della console, ma c'è un dettaglio che lo rende ancora più notevole emerso di recente, ovvero il fatto che la sceneggiatura sia scritta da Gary Whitta, autore anche di Rogue One: A Star Wars Story.

Gary Whitta è uno sceneggiatore di notevole importanza, cosa che dimostra come Project Athia sia un progetto di grande spessore all'interno di Square Enix, anche al di là delle sperimentazioni tecnologiche. Si tratta infatti dell'autore delle sceneggiature di Rogue One: A Star Wars Story, The Book of Eli e di varie puntate di Star Wars Rebels e The Walking Dead.

"Sono molto orgoglioso di svelare che ho guidato un team importante di sceneggiatori di alto profilo dai mondi di cinema, TV, giochi, letteratura fantasy che hanno aiutato a creare l'immenso nuovo universo per Square Enix".

Messa in questo modo, sembra che la collaborazione di Whitta e del team di sceneggiatori in questione abbia portato alla costruzione di un nuovo universo che possa essere sfruttato per diverse produzioni e che quindi Project Athia sia solo una parte di un ciclo di giochi da parte di Square Enix all'interno dello stesso universo di riferimento, come fatto con il Fabula Nova Crystallis, ma questa è solo una supposizione al momento.

Fatto sta che Project Athia sembra essere basato su questa sceneggiatura da parte di Whitta e compagni, considerando che il tweet da parte dell'autore rimanda a un articolo di USgamer che annuncia l'arrivo del titolo in questione.

Project Athia è stato annunciato durante la presentazione Sony come nuova esclusiva console per PS5 creata da Square Enix, anche se a quanto pare arriverà su PC e probabilmente in seguito anche su Xbox Series X, visto che il trailer riporta "esclusiva console per un tempo limitato" alla fine, dunque non si capisce precisamente quanto sia "progettato per PS5" come riferito all'inizio del video riportato qui sotto.