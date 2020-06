Horizon Zero Dawn, Aloy protagonista del cosplay di sei_walking_under_skies

A distanza del suo lancio sul mercato risalente a ben tre anni fa, nel 2007, Horizon Zero Dawn continua abbondantemente a far parlare di sé. E di recente ancora di più, dato l'annuncio del sequel. Non bisogna stupirsi, dunque, se sono tornai in auge i cosplay dedicati all'ex esclusiva PlayStation 4: oggi vi proponiamo proprio uno di questi ultimi, e quello che riteniamo il più interessante.

La cosplayer sei_walking_under_skies ha dedicato il suo ultimo lavoro alla bella e letale Aloy di Horizon Zero Dawn: un cosplay davvero di qualità, non solo nell'utilizzo degli accessori e dei vestiti, ma principalmente per l'interpretazione del soggetto. E chiaramente l'ambientazione e il contesto di questi scatti hanno rappresentato un notevole valore aggiunto, non trovate? Speriamo che non saltino fuori degli animali meccanici letali, da qualche parte.

Siamo di fatti interessati alla vostra opinione: potrete esprimerla nella sezione dedicata ai commenti. L'immagine di Aloy è poco più avanti, ma scorrete la breve galleria: ve ne sono anche altre due, dopo la prima. Horizon Forbidden West, il nuovo capitolo della serie, approderà in esclusiva su PlayStation 5... prima o poi.