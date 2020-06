ProtoCorgi, il trailer mostra questo bark ‘em up vecchia scuola per Switch e PC

Il trailer di ProtoCorgi mette in mostra tutte le qualità di questo bark 'em up vecchia scuola. Il gioco, infatti, sembra essere uscito di peso da un cabinato degli anni '90, o da un Super Nintendo (o MegaDrive, nel caso in cui siate stati dell'altra parrocchia). Il gioco, distribuito in Italia da Koch Media, arriverà per Nintendo Switch e PC a novembre.

Nel caso in cui siate interessati, su Steam è già disponibile la demo a questo indirizzo.

Kemono Games e Koch Media hanno annunciato la finestra d'uscita di ProtoCorgi: il gioco sarà disponibile a novembre 2020 per PC e Nintendo Switch.

Il protagonista è Bullet, una classe C3 (Cute Cyber Corgi o Cosmic Combat Corgi) un cucciolo cibernetico chi potrebbe sembrare adorabile, ma essere coccoloso è lungi dall'essere il suo unico scopo. È infatti un esperimento militare armato fino ai denti. La storia dice racconta delle peripezie che Bullet dovrà passare per salvare la sua creatrice, la brillante scienziata Nixie, dalla stretta delle forze aliene malvagie.

ProtoCorgi è un titolo in stile pixel art retrò sparatutto in orizzontale, con un gameplay arcade, ispirato ai classici a 16-bit.

Cosa ve ne pare?