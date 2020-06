Dragon Ball Z, Androide C18 prende vita in un cosplay molto affascinante

Comincia una nuova giornata: potevamo forse lasciarvi, oggi 16 giugno 2020, privi del vostro cosplay giornaliero? Ecco allora un nuovo lavoro, dedicato questa volta alla bellissima Androide C18 del manga e anime Dragon Ball Z, frutto del genio creativo di Akira Toriyama.

La cosplayer in questione si chiama lulymohn, e si vede che ha davvero investito molto tempo e attenzione nel realizzare questo cosplay, decisamente affascinante, dedicato all'Androide C18. Il cyborg in questione debuttò nella serie Dragon Ball Z, arco narrativo dei Cyborg di Dottor Gelo (prima dell'arco narrativo di Cell). Sposò poi Crilin, e in generale i fan l'hanno sempre guardata con un occhio di riguardo; di recente anche il fratello C17 è stato riabilitato, con Dragon Ball Super.

L'immagine del cosplay di Androide C18, dove lei sembra prendere vita, potete trovarlo qui di seguito. Fateci sapere cosa ne pensate, nella sezione dedicata ai commenti; intanto vi ricordiamo tutti gli altri costumi a tema manga, anime, videogiochi e serie TV che potrete trovare sulle nostre pagine.