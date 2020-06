Jump Rope Challenge, gratis su Nintendo Switch il gioco per saltare la corda

Jump Rope Challenge è disponibile da oggi, gratis, su Nintendo Switch: si tratta di un semplice fitness game che utilizza la rilevazione di movimento dei Joy-Con per farci saltare la corda.

Scaricabile solo fino a settembre, Jump Rope Challenge si aggiunge dunque a sorpresa alla lista dei giochi Nintendo Switch della settimana, sfidandoci a superare i nostri limiti in un grande classico degli esercizi casalinghi.

Prenditi una pausa dinamica e fai un po' di esercizio con Jump Rope Challenge, giocabile gratuitamente su Nintendo Switch! Tieni in mano entrambi i controller Joy-Con e salta mentre muovi le braccia, come se ti stessi esercitando con una corda vera!

Il coniglio sullo schermo rifletterà i tuoi movimenti, permettendoti di contare i salti, e potrai anche tenere traccia dei salti che effettui ogni giorno. Muovendo le braccia e saltando nel momento giusto farai aumentare il tuo punteggio.

L'obiettivo è effettuare 100 salti al giorno ed è qui che entra in gioco la sfida: ogni giocatore può salvare il suo punteggio e cercare di battere il record, tentativo dopo tentativo. Puoi anche dare un Joy-Con a un altro giocatore per saltare insieme a lui. In questo caso, i vostri salti verranno sommati per stabilire il punteggio!

Se non vuoi fare troppo rumore, il gioco ti dà l'opzione di piegare le ginocchia o muovere solo le braccia, permettendoti di fare comunque dell'attività fisica.

Jump Rope Challenge è stato creato da un piccolo gruppo di sviluppatori Nintendo che hanno lavorato da casa, proprio per incentivare a fare esercizio tra le mura domestiche. Chi è il miglior saltatore della tua famiglia? Adesso puoi finalmente scoprirlo!