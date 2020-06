Deliver Us The Moon: cancellata la versione Nintendo Switch

Cancellata la versione Nintendo Switch dell'avventura Deliver Us The Moon, lanciata su PS4 e Xbox One un mese fa, e poche settimane prima s PC. A darne l'annuncio è stato il publisher Wired Productions sul sito ufficiale.

Le motivazioni precise per la cancellazione non sono state date. Stando all'annuncio, diversi fattori hanno concorso alla decisione, non ultimi i problemi causati dalla pandemia di COVID-19 che "ha reso ogni compito un pochino più difficile."

Di fatto lo sviluppo di questa versione è sospeso e non la vedremo mai sulla console ibrida di Nintendo. Se volete avere più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Deliver Us The Moon, dove abbiamo scritto:

Deliver Us The Moon è una buona produzione indipendente che non pecca in ambizione. Purtroppo non riesce ad andare oltre le sue ottime premesse e finisce per logorarsi con soluzioni narrative sbrigative e poco originali. Volendo si può dire lo stesso per i puzzle, con l'unità ASE che finisce per essere sottosfruttata così come alcune sezioni dalle quali si poteva trarre molto di più, come quelle a bordo dei veicoli lunari, e che invece si risolvono in 'vai verso il cursore lampeggiante perché per il resto non c'è niente da scoprire'. Insomma, non ci troviamo di fronte a un gioco brutto o da sconsigliare, ma a uno di quelli senza particolare guizzi cui sarebbe bastato un minimo sforzo in più per essere eccezionale.