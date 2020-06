Emendamento PD contro i fondi ai videogiochi, una petizione ne chiede la cancellazione

Una petizione, lanciata su Change.org, chiede al PD il ritiro dell'emendamento per la cancellazione del First Playable Fund, inserito da Marianna Madia. Come saprete il governo ha stanziato nel DL Rilancio quattro milioni di dollari per finanziare lo sviluppo di prototipi di videogiochi. Di fatto sono briciole, viste le cifre che girano nel settore, ma pare che qualcuno non voglia concedere nemmeno quelle. Con l'emendamento 38.32 infatti, anche il poco che si era ottenuto finirebbe in fumo.

Per questo Mauro Fanelli di Mixed Bag ha lanciato una petizione per cercare di sensibilizzare la politica a evitare questo ennesimo smacco all'industria videoludica nazionale. La petizione inizia ricordando le motivazioni alla base del First Playable Fund:

La misura in oggetto mira a sostenere la produzione in Italia di nuove proprietà intellettuali destinate al mercato internazionale dei videogiochi (per computer, per console, per dispositivi mobile), con l'obiettivo di aumentare la quota di mercato dei videogiochi "made in Italy", aumentare i posti di lavoro e migliorare la performance della bilancia commerciale del paese, recuperando terreno rispetto a quanto - da anni - è stato già messo in campo da altri paesi europei e non, nostri competitor.

La misura in oggetto, infatti, mira a ridurre il gap esistente tra l'Italia e altri paesi europei come: