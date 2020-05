Il Cortocircuito, nuova puntata oggi alle 15.00: parleremo di PS5 e First Playable Fund

Il Cortocircuito torna oggi con una nuova puntata, rigorosamente in diretta dalle 15.00 alle 16.30. Alla conduzione Pierpaolo Greco, Francesco Serino e Alessio Pianesani, con due argomenti principali molto interessanti: PS5 e il First Playable Fund.

Ecco la scaletta:

FIRST PLAYABLE FUND

Il rilancio dell'Italia passa anche dai videogiochi

PLAYSTATION 5

La presentazione è imminente!

Due gli ospiti della puntata: l'onorevole Mirella Liuzzi del Movimento 5 Stelle per discutere del First Playable Fund e il nostro Umberto Moioli per parlare dell'ormai imminente presentazione di PS5.

