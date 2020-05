Call of Duty: Warzone, il volo degli uccelli svela la posizione dei nemici?

E se il volo degli uccelli svelasse la posizione dei nemici su Call of Duty: Warzone ? Apparentemente potrebbe sembrare una teoria fantasiosa, eppure sempre più giocatori del "nuovo" Battle Royale di Activision si stanno ponendo in questi giorni la stessa domanda. Cerchiamo di entrare più nel dettaglio e di ragionare su questo aspetto della produzione, anche facendo leva sulle testimonianze disponibili sul web. Per esempio, guardate questo video realizzato dall'utente Reddit Noahthegoofy: "ieri ho capito che il volo degli uccelli può rivelare la tua posizione ". Noah ha individuato subito un nemico su Call of Duty: Warzone, guarda caso pochi istanti dopo che uno stormo di uccelli aveva lasciato quel luogo apparentemente disabitato. Nessun trucco come per gli appostamenti presso il Bunker 11 : qui sembra trattarsi proprio di una feature di gioco.

Il pubblico di giocatori di Reddit a questo punto si è diviso in due fazioni: i sostenitori di questa teoria a tema Call of Duty: Warzone, e i detrattori. Per i secondi si tratterebbe semplicemente di una coincidenza fortuita, di puro caso. Ma ecco il commento di _my_eye_holes_, secondo il quale il volo degli uccelli rappresenterebbe una feature del gioco e non un dettaglio casuale: "Ho visto uccelli volare via dalla mia posizione mentre mi spostavo nei boschi, ed ero all'interno della zona sicura, quindi penso che possa avere senso".

Activision non ha rilasciato dichiarazioni in proposito, non per il momento almeno. Quindi non sappiamo se effettivamente il volo degli uccelli sveli la posizione dei nemici, ma è probabile di sì: se dunque vedete uno stormo nei pressi della vostra posizione... siate all'erta. E siate all'erta anche quando vi avvicinate ad un bunker: eccovi la posizione di tutti i luoghi segreti in un'immagine.