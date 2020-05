Pokémon Spada e Scudo, come ottenere il dono segreto Ponyta di Galar

A distanza di parecchi mesi dal lancio sul mercato in esclusiva su Nintendo Switch, Pokémon Spada e Scudo continuano ad offrire occasione a tutti i giocatori per divertirsi e ottenere regali. Nel momento in cui scriviamo, ad esempio, grazie al dono segreto potete mettere le mani su un esemplare che forse manca ancora alla vostra collezione: Ponyta di Galar.

La promozione in questione ha l'obiettivo di riportare i giocatori su Pokémon Spada e Scudo in tempo per il lancio del primo DLC, l'Isola dell'Armatura, previsto per giugno 2020. Il Ponyta di Galar sarà ottenibile in formato gratuito e possiederà l'abilità nascosta Anticipo; il giocatore riceverà anche una Level Ball, una Velox Ball e una Love Ball, poi ancora una Friend Ball e una Beast Ball. Tutto materiale che di certo non si butta via, e che può anzi tornare particolarmente utile durante le partite.

Per ottenere il Ponyta di Galar non dovrete fare altro che accedere alla voce Dono Segreto dal menù di gioco principale di Pokémon Spada e Scudo su Nintendo Switch. Questa promozione ha una scadenza ben precisa: il 4 giugno 2020 compreso. Successivamente Ponyta verrà sostituito da Corsola di Galar (5 giugno 2020) e poi da Meowth di Galar (12 giugno 2020). Se dovete ancora aggiungere questi mostriciattoli tascabili alla vostra collezione o registrarli nel PokéDex, dunque, ora o mai più.