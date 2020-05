iPhone 12 blu marino? Un video concept mostra come sarebbe

Vi siete mai chiesti che aspetto avrebbe un iPhone blu marino? Uno dei rumor più insistenti sul prossimo dispositivo di fascia alta targato Apple, infatti, è proprio questa colorazione; potrebbe sostituire, secondo alcuni, la vecchia opzione "midnight green" dell'iPhone 11 Pro. E se vi dicessimo che possiamo già mostrarvi il "navy blue" in tutta la sua bellezza?

Sia chiaro, non si tratta di materiale ufficiale o trapelato direttamente da Apple. Molto semplicemente la redazione di 9to5mac.com ha condiviso con i propri lettori un video che mostra alcuni render, un concept insomma. Ma di tanto in tanto i concept si avvicinano alla realtà in modo davvero sorprendente (chissà se avverrà lo stesso per i concept di PS5), e dopotutto vale una pena dargli un'occhiata anche semplicemente per "immaginare" come sarebbe un iPhone 12 Pro blu marino.

Eccovi dunque il video in questione, riportato poco più avanti in calce all'articolo, che mostra come sarebbe. Aggiungiamo che, se Apple rispetterà la tabella di marcia, l'iPhone 12 arriverà sul mercato il prossimo autunno 2020; inizialmente si credeva che il coronavirus avrebbe rallentato i tempi di produzione.

Stando alle indiscrezioni attualmente disponibili, le sue specifiche tecniche dovrebbero essere almeno le seguenti:

display da 5,4 pollici Super Retina OLED fatto da BOE (6,1 pollici per iPhone 12 Max e Pro)

4 o 6 GB di RAM

256 o 512Gb di memoria interna