Baldur's Gate 3, un assaggio del gioco in arrivo oggi: nuovo trailer?

Baldur's Gate 3 tornerà a mostrarsi oggi con un assaggio del gioco: lo ha annunciato su Twitter Larian Studios, senza però aggiungere altro. Dobbiamo attenderci un nuovo trailer?

Annunciato per PC e Google Stadia esattamente un anno fa, Baldur's Gate 3 è il nuovo capitolo della celebre serie RPG basata su Dungeons & Dragons e ambientata nei Forgotten Realms.

Si tratta di un episodio innovativo, caratterizzato dalla tradizionale visuale isometrica durante le fasi esplorative ma anche di un sistema di combattimento a turni non appena il nostro personaggio si trova a dover affrontare dei nemici.

Sappiamo che Baldur's Gate 3 sarà presente al Guerrilla Collective con alcune novità, dunque è possibile che l'assaggio di oggi non sia altro che un teaser pensato per aumentare l'hype in vista di tale appuntamento.