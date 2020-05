Dragon Ball, sexy Bunny Bulma nel cosplay di ateneacosplay

Nuovo giorno, nuovo cosplay a tema manga, anime e volendo anche videogames. Oggi venerdì 29 maggio 2020 tocca nuovamente alla celeberrima opera di Akira Toriyama, Dragon Ball; e il cosplay che vi proponiamo avrà ancora una volta per protagonista la bellissima Bunny Bulma.

Sexy Bunny Bulma torna dunque ad essere protagonista di questo nuovo lavoro a tema Dragon Ball, realizzato dalla cosplayer ateneacosplay. La ragazza di certo ha tutte le carte in regola per vestirsi e truccarsi come la Bulma vista nel manga e nell'anime (Bunny Bulma, nel dettaglio, è stata mostrata in pochissimi episodi ma è molto amata dai fan), senza lesinare sugli accessori. A proposito di questi ultimi, non si può purtroppo tralasciare il fatto che (polsini e sfera del drago a parte), la parrucca e l'abito principale lascino abbastanza a desiderare.

Il lavoro in sé dedicato a Bunny Bulma, tuttavia, è degno di nota: su Instagram ha già raggiunto circa 4000 mi piace. Prima di salutarci e di lasciarvi alla sua immagine, però, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare molti altri cosplay interessanti, ad esempio: