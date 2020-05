DONTNOD Entertainment, nuovo studio a Montreal per il team di Life is Strange e Vampyr

DONTNOD Entertainment, il team autore di titoli come Life is Strange e Vampyr, ha aperto un nuovo studio a Montreal composto da circa cinquanta persone.

L'operazione ha un chiaro valore strategico: in Canada l'azienda potrà sfruttare le leggi sul tax credit per i giochi disponibili in lingua francese e avvicinarsi fisicamente al mercato americano, che resta quello di riferimento per il team, attualmente al lavoro su Twin Mirror con esclusiva Epic Games Store.

La fondazione dello studio canadese di DONTNOD Entertainment segnerà anche il lancio di un nuovo progetto originale, di cui però al momento non si sa nulla. A supervisionare i lavori saranno alcuni veterani del team, il che dovrebbe lasciar ben sperare sulla qualità.

"Siamo estremamente felici di poter stabilire degli uffici a Montreal", ha dichiarato Oskar Guilbert, presidente e CEO dell'azienda. "L'apertura di questo studio ci consentirà di aggiungere nuove catene produttive rispetto a quelle disponibili in Francia e già riconosciute a livello internazionale per la qualità del loro lavoro."

"Con questo dinamismo e l'ampio bacino di personale qualificato e talentuoso, Montreal rappresenta il luogo ideale per dar vita a un progetto inedito e raccontare nuove, coinvolgenti storie ai nostri utenti."