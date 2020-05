The Witcher 3, Triss Merigold nel cosplay estremamente sensuale di irine_meier

The Witcher 3 ha di recente festeggiato il suo quinto anniversario: arrivò sul mercato (su PlayStation 4, Xbox One e PC) nell'ormai lontana primavera del 2015. A celebrarlo ci hanno pensato in primis i videogiocatori, ma anche i cosplay... per esempio con questo bel lavoro dedicato a Triss Merigold.

La cosplayer irine_meier ha realizzato un cosplay estremamente sensuale dedicato a The Witcher 3, con protagonista la bella Triss Merigold, la maga dai capelli rossi innamorata di Geralt di Rivia (il protagonista del franchise). Il triangolo amoroso Triss Merigold - Geralt - Yennefer è ben noto al pubblico, e in proposito ricordiamo almeno il cosplay di qualche tempo fa dedicato proprio a Yennefer (che tuttavia non è nemica di Triss).

Innanzitutto diamo un'occhiata generale al cosplay di irine_meier dedicato a Triss Merigold, in tutta la sua bellezza: ecco un'immagine. Il numero di mi piace racconta da sé l'accoglienza ricevuta su Instagram.