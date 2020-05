Nintendo Switch, vendite doppie rispetto a PS4 ad aprile 2020 negli USA

Nintendo Switch ha fatto segnare vendite doppie rispetto a PS4 nel mese di aprile 2020 negli USA, secondo quanto rivelato dai dati raccolti da NPD, che continuano a riservare delle sorprese.

Come già riportato, il settore ha totalizzato vendite record ad aprile 2020, e la console ibrida giapponese ha saputo cavalcare questo successo piazzando ben 808.000 unità, ovverosia il doppio rispetto a quanto previsto dall'analista Michael Pachter.

Si tratta di numeri praticamente doppi rispetto a quelli registrati da PlayStation 4: La console Sony si è fermata a circa 410.000 unità (anche qui quasi il doppio rispetto alla stima di Pachter), mentre Xbox One è arrivata a circa 329.000 unità.

"Attualmente Nintendo Switch si pone come un must-have fra i tanti utenti rinchiusi in casa", ha scritto l'analista di Wedbush Securities. "La console giapponese si è imposta nel mercato per il diciassettesimo mese consecutivo."

Come scritto in precedenza, bisognerà capire se questo trend influenzerà anche i prossimi mesi e i prossimi anni, determinando una crescita consolidata e definitiva dell'intero settore piuttosto che una situazione momentanea.