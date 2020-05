Il Manchester United denuncia Sega per l'uso del nome della squadra in Football Manager

Il Manchester United ha denunciato Sega e il team Sports Interactive per infrazione del trademark della squadra, legato all'utilizzo esteso del nome all'interno di Football Manager senza un accordo specifico al riguardo, secondo quanto riportato.

Come riferito da Guardian, in Football Manager il nome del Manchester United viene utilizzato infrangendo i diritti registrati dal club senza che Sega o Sports Interactive abbiano un accordo per poterlo fare, inoltre il logo della squadra è stato modificato proprio per poter bypassare il trademark registrato per il celebre club britannico, come riferiscono i legali del Manchester United.

Sega e Sports Interactive, da parte loro, rimandano le accuse al mittente, sostenendo che il nome del Manchester United viene utilizzato come "legittimo riferimento alla squadra in questione all'interno del contesto di un videogioco basato sul calcio", facendo peraltro notare come tale nome compaia nella serie fin dal 1992, quando il gioco si chiamava Championship Manager.

L'avvocato Simon Malynicz, legale del Manchester United, fa presente come la squadra abbia uno dei brand di maggior valore nel mondo, dunque un utilizzo del nome senza licenza rappresenta un danno economico per la squadra. "Gli utenti si aspettano di vedere l'emblema ufficiale accanto al nome Manchester United", ha affermato il legale "e la mancanza di questo rappresenta un uso scorretto del nome".

Inoltre, la squadra ha richiesto che venga impedito l'utilizzo di patch e mod in Football Manager, perché con queste è possibile bypassare il problema delle licenze e inserire il logo ufficiale senza i permessi.

Da parte loro, Sega e Sports Interactive sostengono che il Manchester United ha consentito in passato l'utilizzo del nome della squadra in Football Manager e che a questo punto un impedimento di questo tipo rappresenterebbe una restrizione al diritto alla libertà di espressione nell'utilizzo del nome". A questo punto, attendiamo di vedere come proseguirà la questione.

Football Manager è stato peraltro utilizzato di recente da squadre reali insieme a FIFA 20 per giocare le partite rimandate per il coronavirus.