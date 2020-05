Divinity oltre a Baldur's Gate 3: novità su entrambi da Larian al Guerrilla Collective

Sembra che si siano notizie in arrivo anche su Divinity nel corso dell'evento Guerrilla Collective, dove sarà presente da protagonista anche Larian Studios con le sue produzioni e annunci che riguarderanno anche la sua storica serie oltre a Baldur's Gate 3.

Era evidente che Baldur's Gate 3 avrebbe avuto un posto d'onore all'interno dell'evento Guerrilla Collective, fissato dal 6 all'8 giugno 2020 e comprendente molti sviluppatori indie, ma a quanto pare ci saranno annunci anche su Divinity.

Su Twitter, un utente ha chiesto se si poteva sperare in qualche novità per Divinity: Original Sin 2 oltre a Baldur's Gate 3 e Michael Douse, director of Publishing di Larian Studios, ha risposto affermativamente.

"Ci saranno un paio di annunci su Divinity all'evento, oltre a Baldur's Gate 3", ha affermato molto chiaramente lo sviluppatore. La domanda si riferiva in particolare al capitolo già uscito della serie in questione, dunque gli annunci potrebbero riguardare dei contenuti relativi proprio a Divinity: Original Sin 2, come possibili espansioni, ma non è escluso che possa trattarsi anche di qualcosa di completamente nuovo.

Restiamo dunque in attesa di altre informazioni e soprattutto del Guerrilla Collective, che partirà il 6 giugno alle 19 italiane e per tre giorni, alla stessa ora, presenterà in formato online diverse novità provenienti da un nutrito numero di team tra i quali appunto Larian, Funcom, Paradox, Raw Fury, Versus Evil, ZA/UM e tanti altri.

Su Baldur's Gate 3, tra l'altro, abbiamo saputo di recente che lo sviluppo è rallentato ma che l'Accesso Anticipato è comunque previsto sempre nel 2020.