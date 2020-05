Xbox Series X, svelata la data della presentazione di giugno? Un presunto calendario di eventi spunta online

Xbox Series X potrebbe avere il suo prossimo evento di presentazione il 10 giugno 2020, secondo quanto riferito dal solito Jeff Grubb, giornalista di VentureBeat che a quanto pare di questi tempi si sta scatenando sui social, che ha pubblicato un presunto calendario di eventi che non ha però alcuna conferma ufficiale.

Grubb, che di recente si è distinto per dichiarazioni che hanno fatto alquanto discutere come il fatto che la demo di Unreal Engine 5 sia possibile solo su PS5 e non su Xbox Series X, e sulla presentazione di PS5 il 4 giugno con una grande quantità di giochi, ha pubblicato nelle ore scorse anche una sorta di calendario di eventi che dovrebbero rappresentare i prossimi appuntamenti da Summer Game Fest e appuntamenti vari tra primavera ed estate.

Alcune date sono note, altre sembrano semplici supposizioni perché non sono mai state annunciate, tuttavia c'è sempre il sospetto che il giornalista in questione possa aver ricevuto delle informazioni confidenziali che gli hanno fatto stilare tale lista di appuntamenti, sebbene anche il modo in cui viene presentata sembri più sul faceto che sul serio.

In ogni caso, tra le date notevoli troviamo quello definito "Xboxing Day" (presumibilmente un nome inventato) per il 10 giugno, che secondo Grubb sarebbe dunque la data del famoso evento previsto per giugno da Microsoft su Xbox Series X, che dovrebbe incentrarsi su console e servizi e potrebbe contenere informazioni su data di uscita e prezzo della console next gen.