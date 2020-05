Call of Duty: Warzone, la posizione di tutti i bunker segreti in un'immagine

Di recente Call of Duty: Warzone ha introdotto dei nuovi luoghi e punti di interesse all'interno della sua mappa di gioco, i bunker. Si tratta di edifici molto importanti nell'economia di gioco: i partecipanti alla competizione possono raggiungerli per ottenere tutto il loro denaro e loot, avvantaggiandosi notevolmente. Ma qual è la posizione di tutti i bunker?

Finalmente passiamo mostrarvi la posizione di tutti i bunker segreti di Call of Duty: Warzone, così che possiate raggiungerli facilmente. Volendo potreste anche valutare di usarli come trappola per i nemici, come hanno già fatto alcuni giocatori con il bunker 11. Per accedere ad un singolo bunker, tuttavia, è necessaria una chiave di accesso: queste ultime possono essere raccolte casualmente nella mappa di gioco oppure dal loot dei giocatori eliminati.

L'immagine qui di seguito riportata vi mostrerà a colpo d'occhio dove trovare tutti i bunker di Call of Duty: Warzone, tenetela dunque a portata di sguardo durante la partita. E fate molta attenzione, perché trattandosi di luoghi caldi presto o tardi saranno sempre pieni zeppi di nemici da affrontare. Speriamo che non si verifichi il glitch del Gulag, che rende l'area simile ad un cimitero infestato.