iliad compie due anni e annuncia una sorpresa misteriosa per i clienti

Oggi iliad festeggia ufficialmente il suo secondo compleanno: arrivò in Italia lo scorso maggio 2018 e, come ricorderete, rivoluzionò il mondo della telefonia e delle offerte mobili del nostro paese. Bisogna festeggiare a dovere: e così Benedetto Levi ha annunciato una sorpresa misteriosa per i clienti.

Nelle scorse ore le pagine social di iliad hanno postato questa frase breve e misteriosa: "la festa di compleanno rivoluzionaria è quella in cui non porti il regalo, ma lo ricevi", accompagnata dall'hashtag #TheTruthCode (il codice della verità). Vi mostriamo anche un'immagine, per scrupolo di fedeltà.

Quale sarà il regalo di iliad? Attualmente è impossibile rispondere a questa domanda, ma chiaramente l'attesa e la curiosità sono alle stelle. Alcuni credono che l'operatore possa annunciare una nuova offerta esclusiva, altri che semplicemente si limiterà a regalare qualche bonus per poche ore, magari GIGA illimitati o bundle per chiamate. Ad ogni modo, noi vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più.

Ricordiamo che, in seguito agli eventi legati al coronavirus, iliad potrebbe anticipare al 2021 l'arrivo della sua rete fissa.