iliad, rete fissa già dal 2021? Benedetto Levi riflette sul coronavirus

Il coronavirus è sicuramente la grande piaga del 2020, tuttavia sta agendo anche sull'economia e sul mondo della tecnologia in modo imprevedibile, forse non sempre negativo. Prendiamo ad esempio il caso di iliad, che potrebbe approdare alla linea fissa in Italia già dal 2021.

Fino a questo momento, Benedetto Levi (CEO di iliad) ha sempre parlato della linea fissa in Italia come un obiettivo da raggiungere, ma proiettato in avanti: "entro il 2024", si era detto. Questo 2024 potrebbe trasformarsi rapidamente in 2021, proprio "grazie" alla pandemia legata al coronavirus. Analizzando il mercato italiano, Benedetto Levi ha giustamente notato come la parola d'ordine sia ora "connettività". Ciò potrebbe portare l'azienda ad anticipare i tempi sulle strategie di mercato.

"La linea fissa è un'esigenza più forte oggi di quanto non fosse mesi fa" ha dichiarato. E poi ancora: "C'è una serie di fattori che ci porta sempre più vicini alla telefonia fissa". Nel 2020 iliad si occuperà del potenziamento delle infrastrutture di rete, ma le cose potrebbero cambiare rapidamente già nel corso del prossimo anno. Una nuova rivoluzione è quindi in arrivo?

Iliad, lo ricordiamo, debuttò in Italia nel maggio del 2018: da allora ha sconvolto gli equilibri del mercato della telefonia mobile, costringendo tutti gli altri operatori a migliorare le proprie offerte e a renderle più convenienti. Dunque è chiaro che il lancio della telefonia fissa nel prossimo futuro tornerà ad intaccare gli equilibri preesistenti.