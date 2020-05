RealMyst: Masterpiece Edition su Nintendo Switch la settimana prossima

RealMyst: Masterpiece Edition è in arrivo su Nintendo Switch, con uscita fissata per il 21 maggio 2020, ovvero la settimana prossima, in base a quanto riferito da Ryan Worlds, il team che controlla il celebre brand videoludico.

Nel caso non lo conosciate, si tratta di una riedizione del leggendario Myst, uscita originariamente nel 2000 su PC a sua volta come rifacimento del vecchio classico e ora in arrivo su Nintendo Switch per festeggiare il ventesimo anniversario.

RealMyst è sostanzialmente un remaster del primo Myst che ripropone gli enigmi e le ambientazioni originali ma con una grafica profondamente ricostruita, con 3D e illuminazione in tempo reale, ciclo giorno/notte, risoluzione maggiore, effetti migliorati come la riproduzione dell'acqua e degli agenti meteorologici e altro.

All'interno di RealMyst: Masterpiece Edition troviamo inoltre l'intero gioco originale oltre a Rime Age, ovvero l'espansione con il finale aggiuntivo che ampliava il primo capitolo.

Myst è un'avventura "in soggettiva", per così dire, anche se originariamente composta da schermate statiche, che è entrata nella storia dei videogiochi grazie alla sua particolare atmosfera e all'ingegnosità dei suoi enigmi, dando origine a una lunga serie di videogiochi.

We were going to wait to tell you... But we just can't!!

realMyst: Masterpiece Edition will be available for pre-order on the North America Nintendo Game Store TOMORROW with a limited-time introductory price of $15.99 USD through May 28th. pic.twitter.com/mRrfQQuB0W