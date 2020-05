Alan Wake, dieci anni dopo è sempre lo Stephen King dei videogiochi

Il 14 maggio del 2010 si apriva così Alan Wake , il survival horror sviluppato da Remedy e del cui seguito siamo in (probabilmente eterna) attesa. Il gioco nacque secondo la precisa volontà degli sviluppatori di farne il primo vero thriller videoludico: se l'orrore era stato trattato in lungo e in largo, questo genere doveva ancora muovere i primi passi e i ragazzi di Remedy decisero che avrebbero fatto la differenza, proponendo un'esperienza il cui nucleo ruotava attorno al mistero e alla volontà di disorientare il pubblico, farlo sentire parte integrante della storia quanto il suo tormentato protagonista. Partendo da tre punti chiave - uno scrittore come personaggio principale, il contrasto di luce e tenebre portato non solo in termini narrativi ma anche di meccaniche, e una cittadina americana che fosse familiare senza tuttavia risultare troppo abusata - si creò una delle esperienze più memorabili del suo tempo. Una di quelle, però, la cui eredità a distanza di ben dieci anni è tutt'altro che assicurata: non c'è alcun dubbio che Alan Wake abbia lasciato il segno, eppure non è onorato quanto un Silent Hill 2 o un Dead Space , né è stato mai preso a modello per lo sviluppo di nuovi titoli. Quante volte ci è capitato di pensare a un determinato gioco come possibile erede di uno dei due appena citati? Giusto una settimana fa, l'annuncio di The Medium nel corso dell'Inside Xbox ci ha portato a chiacchierare su quanto potenziale ci fosse perché l'esperienza potesse ricalcare le orme di Silent Hill 2, mentre rimandi di Dead Space possiamo ritrovarli per esempio nell'indie Hellpoint .

Alan Wake, invece, sembra giocare in un campionato tutto suo. Elogiato e apprezzato ma non abbastanza da diventare un riferimento per i posteri. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che si allontana dall'orrore in stile cinematografico dei giochi menzionati, così come prende le distanze dalle spiegazioni psicologiche per giustificare determinati scenari: le esperienze vissute da Alan non sono nella sua testa e nemmeno sono l'emanazione della sua psiche o di eventuali nevrosi. No, Alan Wake parte dal semplice presupposto di uno scrittore in piena crisi creativa che decide di prendersi una vacanza e si ritrova, di punto in bianco, fisicamente coinvolto in una serie di eventi inspiegabili che anzi, per riprendere la citazione di Stephen King in apertura, non hanno bisogno di alcuna spiegazione. E proprio al Re del Brivido gli sviluppatori si sono ispirati nella gestione della narrazione, scavalcando un orrore classico fatto di sangue e violenza per presentarci invece una narrazione costruita attorno alla tensione: abbiamo due forze contrapposte, il protagonista e qualunque cosa sia intenzionata a fargli del male, entrambi presenti nel racconto e destinate presto o tardi a scontrarsi. Ed è proprio quel momento che temiamo di più, perché siamo consapevoli che c'è qualcosa sulle nostre tracce, il gioco non fa nulla per nasconderlo, e più si avvicina il momento del confronto, più aumenta la paura. Non siamo in balia di strane entità o allucinazioni frutto della nostra mente, il pericolo c'è, è concreto e lo affronteremo: non importa quando, succederà e proprio quella consapevolezza si traduce poi in un brivido lungo la schiena, quando esploriamo i dintorni di Bright Falls combattendo le tenebre con una torcia.

Il gioco del terrore

Sebbene Alan Wake abbia un un'atmosfera alla Twin Peaks o The Twilight Zone, il suo cuore batte al ritmo scandito da King. Le ombre sono là fuori, pronte ad aggredire chiunque incontrino. In mezzo a loro Alan, armato di torcia elettrica e pistola (o fucile, se volete fare le cose in grande). Due forze destinate a scontrarsi e, non appena succederà, ci restituirà un'implacabile tensione: non sarà cruento, non ci saranno quei brividi freddi tipici di un horror quando l'assassino è alle spalle della vittima per farla a pezzi nel modo più sanguinolento possibile. Di fatto, la parola che meglio si adatta a un'esperienza come Alan Wake è terrore: l'orrore sussiste quando siamo trattenuti e qualcosa ci impedisce di proseguire, quando la nostra velocità è un passo ogni dieci secondi e l'orecchio è teso a cogliere anche il più piccolo rumore. Il terrore, al contrario, è l'impellente urgenza di muoverci più veloci possibile e soprattutto farlo contro la nostra volontà. Alan Wake ci obbliga a correre, schivare, colpire e spingerci in avanti sfruttando al meglio la luce e le munizioni, non importa che sia per scappare dalla Presenza Oscura o per caricarla con tutto ciò che abbiamo. Alan non è quel tipo di personaggio che si chiude in una stanza pregando arrivi in fretta il mattino: lui impugna il fucile e vaga per i boschi cercando di farsi strada nel buio che lo circonda.

Alan Wake è un gioco incredibilmente metanarrativo che opera su diversi livelli, ciascuno dei quali meriterebbe un'analisi a sé e tutti fondamentali per dare vita all'esperienza che ha saputo e sa essere: per festeggiare il suo decimo compleanno abbiamo però preferito concentrarci su quell'aspetto che in particolare lo rende diverso dagli altri - forse anche troppo, al punto da non essere ancora stato d'ispirazione per altri giochi. Nel suo voler fare qualcosa di diverso rispetto ai soliti (seppur apprezzabili) survival horror, è come se Remedy abbia creato un genere a sé il cui DNA "kingiano" rende Alana Wake un gioco narrativamente molto più ricercato di quanto si pensi.