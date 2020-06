Giochi Nintendo Switch: Burnout Paradise Remastered e i titoli della settimana del 15 giugno 2020

La settimana del 15 giugno 2020 è ufficialmente cominciata, e in questo rapido articolo richiameremo brevemente a mente tutti i giochi Nintendo Switch in arrivo nei prossimi sette giorni; abbiamo fatto lo stesso con i titoli in uscita su PS4, dunque controllate l'uno e l'altro articolo in base alle console in vostro possesso.

La settimana di Nintendo Switch sarà meno scoppiettante, ma non per questo anche meno interessante. La console ibrida targata Nintendo, ad esempio, accoglierà Burnout Paradise Remastered: "Bentornato a Paradise City! Preparati a un'azione senza limiti mentre domini le strade in Burnout Paradise Remastered. Devasta la città, tra frenetici viali del centro e selvagge strade di montagna. Rivivi le acrobazie a mille all'ora e la distruzione sfrenata di uno dei più grandi giochi di guida arcade di sempre!" La data di lancio prevista è attualmente il 19 giugno 2020, restate con noi per maggiori dettagli.

Lo stesso giorno, tra l'altro, debutterà su Nintendo Switch un altro titolo molto interessante: Railway Empire. "In Railway Empire potrai creare e modificare una vasta rete ferroviaria, acquistare più di 40 modelli di treni riprodotti fedelmente, e acquistare o costruire stazioni, edifici per la manutenzione, fabbriche e attrazioni turistiche per stare sempre un passo avanti ai tuoi avversari. Dovrai inoltre assumere e gestire la tua forza lavoro per assicurare un servizio ferroviario efficiente, oltre a sviluppare più di 300 tecnologie, che spaziano da migliorie meccaniche fino ai treni, passando per infrastrutture e attrazioni avanzate, mentre attraversi cinque epoche di innovazioni tecnologiche".

Ricapitoliamo dunque in un pratico elenco tutti i giochi in uscita su Nintendo Switch nei prossimi sette giorni, ordinati per data di lancio.