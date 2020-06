Giochi PS4: The Last of Us Parte II e Desperados III (settimana 15 giugno 2020)

Comincia una nuova settimana e noi siamo qui per ricordarvi i giochi PS4 in uscita nei prossimi sette giorni e... va bene, va bene. È la settimana di The Last of Us Parte II, lo sappiamo. Ed è inutile prendersi in giro: lo attende il mondo intero, calamiterà su di sé l'intera attenzione del settore e vi permetterà di vivere avventure su avventure con Ellie. Vediamo dunque le novità della settimana del 15 giugno 2020.

The Last of Us Parte II sarà disponibile su PlayStation 4 a partire dalla giornata di venerdì 19 giugno 2020. Cercate di resistere ancora un po', perché manca pochissimo all'ennesima esclusiva per console Sony. Oh, noi lo abbiamo già provato per bene, assegnandogli quasi il punteggio pieno. Potete dunque leggere sulle nostre pagine la recensione di The Last of Us Parte II, che si è portata a casa 9,7.

Ma concediamo un po' di spazio anche agli altri giochi in uscita su PlayStation 4 della settimana del 15 giugno 2020, suvvia. Per esempio a Desperados III, che comunque si è portato a casa un ottimo 8,7. Anche la recensione di Desperados III è già disponibile sulle nostre pagine. "Desperados III è il nuovo strategico dagli autori di Shadow Tactics, ambientato in uno spietato e selvaggio West. Trasforma una banda sgangherata in un efficiente gruppo di improbabili eroi ed eroine. All'inizio le diverse personalità si scontrano tra loro, ma alla fine uniscono le forze per sfruttare le rispettive abilità e affrontare un nemico che sembra molto più forte. Braccati da spietati banditi e corrotti uomini di legge, i Desperados devono sfidare la sorte a ogni missione".

Qui di seguito vi riportiamo tutti i giochi in uscita su PlayStation 4 della settimana del 15 giugno 2020, ordinati per data di lancio e in un pratico elenco. Quali acquisterete? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti.