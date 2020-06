Windows 10, il desktop sparisce all'avvio del PC: come risolvere il problema

Di tanto in tanto, e pare in special modo dopo gli ultimi aggiornamenti degli scorsi mesi, il corretto funzionamento di Windows 10 si blocca subito dopo l'avvio del PC: il sistema operativo in realtà continua a lavorare in background, tuttavia il desktop sparisce lasciando gli utenti con una schermata bianca. Proviamo a capire se esiste un modo per risolverlo, e in caso quale sia.

L'ultima segnalazione di un simile problema è arrivato dal forum di supporto di bleepingcomputer. L'utente mhorton928586 ha infatti chiesto aiuto: "il mio computer presenta un avvio tramite password, e questa mattina quando l'ho effettuato mi è stato chiesto di modificare il pin. Una volta effettuato il log in, era sparito tutto, sia dal desktop che dalla taskbar. Tutti i miei file erano ancora nella cartella del desktop OneDrive, ma mi era impossibile vederla al suo posto. Allora ho riavviato il computer dopo aver rimesso manualmente ogni cosa al proprio posto, ed erano spariti nuovamente. Che cosa sto sbagliando? Uso Windows 10 Versione 1903, Sistema Operativo e build 18362.900". Vicenda piuttosto seccante, ma almeno senza lo spiacevole finale del blue screen of death.

A quanto pare esiste una soluzione al problema, che in questo caso sembra corrispondere all'utilizzo di OneDrive. Difatti altri utenti hanno suggerito al malcapitato di disattivare completamente OneDrive, e poi di ripristinare il proprio desktop manualmente: ciò dovrebbe correggere la sparizione improvvisa ad ogni nuovo avvio di Windows 10, evitando così la schermata bianca. Se avete riscontrato simili problematiche nelle scorse settimane, dunque, fatelo anche voi: da questo momento in poi le icone sul desktop dovrebbero tutte tornare al proprio posto.