Metal: Hellsinger per PS5, Xbox Series X, PC e console attuali è un bizzarro mix tra FPS e rhythm game

Metal: Hellsinger si è mostrato in tutta la sua furia esplosiva in un trailer di presentazione durante il Guerrilla Collective, l'evento dedicato alle produzioni indie che si è svolto durante il fine settimana e si concluderà oggi pomeriggio, come un bizzarro mix tra FPS e rhythm game indirizzato a PC, PS5, Xbox Series X e alle piattaforme attuali.

Diretto di David Goldfarb e narrato dal noto Troy Baker, Metal: Hellsinger è sviluppato dal team svedese The Outsiders e sembra un omaggio agli sparatutto classici ma con una meccanica di gioco notevolmente diversa, basata anche sulla musica.

Nel gioco interpretiamo un ibrido tra umano e demone, chiamato Unknown, impegnato in una missione per distruggere il Red Judge. Questo innesca una festa di uccisioni in un'ambientazione infernale, che richiama le atmosfere classiche del metal, genere su cui praticamente si basa il gioco stesso.

Secondo quanto riferito dagli sviluppatori e mostrato nel trailer, infatti, più distruggiamo e uccidiamo i nemici a ritmo di musica e più incrementiamo l'effetto devastante degli attacchi, per questo Metal: Hellsinger è considerato un misto tra sparatutto in soggettiva e rhythm game, anche se la definizione non può che risultare molto strana.

Esplorando i Piani Infernali, composti da diverse tipologie di inferni, potremo farci largo fra orde di demoni e creature varie utilizzando un'ampia quantità di armi che vanno da quelle corpo a corpo a quelle da fuoco fino agli esplosivi. In tutto questo la musica ha ovviamente grande rilevanza e la cosa più interessante è che le tracce musicali sono originali e create appositamente per questo gioco da vari nomi noti del metal come Matt Heafy (Trivium), Mikael Stanne (Dark Tranquillity), Björn Strid (Soilwork) e Alissa White-Gluz (Arch Enemy).

L'uscita di Metal: Hellsinger è prevista per il 2021 su PC, PS5, Xbox Series X, PS4 e Xbox One. Il team The Outsiders è autore anche del progetto Darkborn, l'interessante action fantasy dalla genesi complessa che al momento non è più in sviluppo, probabilmente per favorire il completamente di questo nuovo gioco.