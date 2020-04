Darkborn non è più in sviluppo, bloccati i lavori sull'action fantasy di Outsiders

Darkborn al momento non è più in sviluppo, con il team The Outsiders che ha reso noto di aver bloccato i lavori sull'interessante action ad ambientazione fantasy presentato ormai diverso tempo fa, per potersi concentrare su altri progetti attualmente in corso.

Darkborn è stato presentato inizialmente come Archenemy, poi divenuto Project Wright e infine ha assunto il nome attuale, a dimostrazione anche di una genesi piuttosto lunga e complessa che sembra non voler proseguire, a questo punto.

"Durante gli ultimi quattro anni, abbiamo lavorato su un gioco che amiamo molto. Era chiamato inizialmente Archenemy, poi è diventato Project Wright e infine Darkborn", si legge in un messaggio ufficiale da parte del team The Outsiders.

"Lo scorso aprile abbiamo rilasciato un trailer di gameplay per Darkborn, sapendo che sarebbe potuto essere il nostro ultimo appuntamento. Nonostante i nostri grandi sforzi per proseguire, alla fine abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di bloccare lo sviluppo del progetto. Forse un giorno riusciremo a tornare sul gioco: lo speriamo tutti e apprezziamo sinceramente il supporto dimostrato da tutti coloro che ci hanno seguito in questi anni".

Tuttavia, la motivazione che ha spinto il team a bloccare lo sviluppo su Darkborn è la comparsa di un nuovo progetto a quanto pare ancora più grosso e importante. "Abbiamo iniziato a lavorare su qualcos'altro", si legge ancora nel messaggio, "Qualcosa di nuovo, qualcosa di fantastico e qualcosa che amiamo molto".

Non ci sono ancora informazioni su questo nuovo progetto ma a questo punto attendiamo qualche dettaglio, per il momento c'è solo la certezza che Darkborn è stato bloccato e che non c'è alcuna prova che possa essere poi ripreso più avanti nel tempo.