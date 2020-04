iOS 13.5 Beta rende più facile sbloccare gli iPhone indossando la mascherina

Il riconoscimento facciale per sbloccare i propri device di certo in questo periodo è messo a dura prova: gli utenti su iPhone (e non solo) hanno bisogno di indossare anche per legge la mascherina. Per semplificare l'intera operazione (ma senza rischi per la sicurezza) Apple sta rilasciando in queste ore la beta di iOS 13.5 .

La nuova beta di iOS 13.5 rende più intuitivo e agevole il riconoscimento facciale dei propri iPhone. Senza la mascherina Face ID agirà come da programma, mentre indossandola salterà direttamente alla schermata del passcode, con il codice da digitare manualmente. In questo mondo non si perderà tempo prezioso in attesa che il riconoscimento facciale cerchi di capire cosa stia succedendo o se quella persona sia o meno l'effettivo possessore del dispositivo di Apple.

In particolare, cercando di capire meglio cosa cambia, effettuando lo swipe verso l'alto per arrivare alla schermata home e utilizzare il riconoscimento facciale il sistema ora porterà molto rapidamente alla schermata del passcode. In precedenza si perdevano secondi preziosi perché Face ID cercava di portare a terminare la procedura come da copione.

Potete controllare manualmente la disponibilità della nuova beta 13.5 per dispositivi iOS. Per quanto riguarda Apple in sé, oggi la società dovrebbe condividere i risultati degli ultimi mesi dal punto di vista della vendita degli iPhone. Le vendite sembrano essere drasticamente diminuite a causa della pandemia da coronavirus.