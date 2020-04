PlayStation Store: Streets of Rage 4 e Sakura Wars

Inutile dire che Streets of Rage 4 dà il meglio di sé in modalità cooperativa , aperta a un massimo di quattro partecipanti in locale oppure due online.

Streets of Rage 4 ( 24,99 euro con il 10% di sconto per gli abbonati a PlayStation Plus ) centra un obiettivo a dir poco arduo, ovverosia realizzare un'esperienza al contempo moderna e tradizionale, caratterizzata da uno stile grafico inedito ma da un gameplay che strizza l'occhio alla trilogia originale degli anni '90, e che si conferma ancora oggi molto divertente.

PlayStation Store vede l'arrivo questa settimana di nuovi, interessanti giochi , in particolare Streets of Rage 4 e Sakura Wars : si tratta rispettivamente del nuovo episodio della classica serie di picchiaduro a scorrimento e di un solido, coinvolgente jRPG prodotto da SEGA.

Quando c'è da combattere, l'esperienza si trasforma assumendo connotati differenti e proiettandoci all'interno di scenari zeppi di nemici da affrontare, attraverso l'uso di attacchi e manovre speciali che però si rivelano ben presto un po' troppo ripetitivi ed essenziali nelle meccaniche. Ciò fortunatamente non sminuisce il valore della storia e l'ottima caratterizzazione dei personaggi, nonché una direzione artistica in grado di tenere sempre alta l'attenzione.

Nell'ambito di una campagna corposa e avvincente, il nostro compito nel gioco sarà quello di portare a termine una serie di incarichi man mano più difficili, recuperando ad esempio veicoli bloccati per strada, trasportando viveri destinati a persone in difficoltà e costruendo ponti. Un impianto particolarmente solido, che può contare su di un motore fisico eccellente e su di un set di scenari davvero suggestivi, nonché su di un sistema di progressione molto ben congegnato.

Ultimo capitolo dell'ormai celebre serie simulativa, SnowRunner ( 49,99 euro ) è il sequel di Spintires: MudRunner , ovverosia l'ultimo progetto realizzato da Pavel Zagrebelny : un titolo che prende la formula che ha determinato il successo del brand e la consolida in vari modi, enfatizzando determinati aspetti del gameplay senza rinunciare alla sua complessità, ma al contempo aprendo le braccia nei confronti degli utenti che ancora non conoscono il suo mondo di pneumatici scanalati, fango e fatica.

A qualche mese di distanza dall'uscita su PC, Daymare: 1998 ( 34,99 euro ) fa il proprio debutto questa settimana anche su PlayStation Store. Per chi non lo conoscesse, parliamo di un survival horror ispirato agli episodi classici di Resident Evil , sviluppato da un team italiano particolarmente appassionato, Invader Studios, i cui sforzi iniziali hanno spronato Capcom a perseguire la strada dei remake con l'eccellente Resident Evil 2 .

La promozione della settimana

Torna a grande richiesta la Promozione della Settimana, che vede stavolta in offerta FIFA 20: il gioco di calcio sviluppato da EA Canada può essere vostro per 19,59 euro anziché 69,99, ovverosia il prezzo più basso di sempre. Un'occasione da non perdere, insomma, per chi era curioso di provare questa nuova edizione del celebre sportivo ma non al punto da acquistarla al lancio.

Il titolo, in effetti, ha bisogno di ben poche presentazioni: pieno zeppo di licenze ufficiali, fra cui quella della Champions League, FIFA 20 rifinisce ulteriormente il gameplay rispetto al passato, aumentando il realismo degli impatti e del controllo palla. Sul fronte dei contenuti, inoltre, spicca la novità della modalità VOLTA Football, che si ispira al classico FIFA Streets per coinvolgerci in una campagna che si svolge nei campetti di periferia, alle prese con spettacolari match cinque-contro-cinque.