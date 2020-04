Asus presenta le schede madri Z490, pensate per le CPU Intel di decima generazione

Asus presenta le schede madri Z490, una soluzione pensata per le CPU Intel di decima generazione, per l'overclock e per prestazioni estreme. Questa famiglia di schede madri è pensata per gamer, appassionati e professionisti.

Il chipset Z490 include numerose opzioni di connettività all'avanguardia tra cui un controller Wi-Fi integrato, numerose porte USB 3.2 Gen 2, Optane Memory e supporto RAID. La tecnologia proprietaria ASUS OptiMem III garantisce una migliore integrità del segnale e la tecnologia AI Overclocking aiuta a spingere al massimo le prestazioni della CPU senza rischi. La tecnologia AI Overclocking di ASUS utilizza un algoritmo proprietario per analizzare le impostazioni ottimali di velocità e tensione di clock per la scheda madre, aiutando gli utenti a portare la propria CPU al limite, con un semplice clic del mouse.

Le schede madri della serie ASUS Z490 saranno presto raggiunte dalle schede madri ASUS e ROG H470, B460 e H410.

Scopriamo tutta la gamma, come presentata dal comunicato ufficiale: