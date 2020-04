I migliori giochi PS4, PC, Xbox One e Switch in uscita nel mese di maggio 2020

Tra porting, remastered e qualche promettente novità, maggio 2020 non sarà il mese di The Last of Us: Parte 2, rimandatato a giungo, ma ha comunque alcune frecce importanti da scoccare. Parliamo per esempio di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, che arriva finalmente su Nintendo Switch con tanto di finale alternativo. Oppure il promettente Ninjala, un free-to-play, sempre per Switch, che potrebbe essere l'erede di Splatoon 2 (che a maggio avrà, tra l'altro, una demo speciale). Ovviamente questo è solo un assaggio di ciò che il mese di aprile ha da offrire: per non perdervi nessuna uscita potete consultare la lista completa delle uscite nella nostra sezione Giochi in uscita, mentre per approfondire le singole uscite del mese vi invitiamo guardare il video in testa all'articolo.