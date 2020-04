Rebel Cops, la recensione

Lo strategico nelle sue varie forme ha già dimostrato di funzionare bene sulle piattaforme mobile, in particolare su tablet, dunque è con un certo interesse che ci approcciamo a questa recensione di Rebel Cops su iOS, sperimentato in particolare su iPad. Si tratta di uno spin-off di This is the Police, che mette in scena nuove storie su criminalità e forze dell'ordine corrotte in una forma diversa, come vero e proprio strategico a turni che può essere definito sullo stile di "XCOM", per così dire. La storia si sposta nella città di Ripton, a metà degli anni 90, quando il misterioso boss della malavita russo, Viktor Zuev, ha ormai preso il completo controllo della città, polizia inclusa, tranne un piccolo manipolo di teste calde che rifiutano la corruzione e vogliono continuare a combattere il crimine. Questa premessa consente alla storia di cambiare leggermente il punto di vista rispetto al poliziesco classico, introducendo una nota ribelle e clandestina come suggerisce in maniera piuttosto esplicita il titolo del gioco, anche se il buon spunto non riesce comunque a sollevare più di tanto una storia e un'ambientazione che per il resto si abbandonano ai cliché del genere.





In Rebel Cops dobbiamo dunque guidare il gruppetto di guerriglieri ribelli all'interno di varie missioni, cercando prima di minare il sistema di potere instaurato da Zuev a Ripton e poi di colpire direttamente il boss della malavita, in una successione piuttosto lineare di missioni a difficoltà progressiva. Il percorso è abbastanza segnato e non ammette molte divagazioni, sono presenti obiettivi secondari ma in generale si va avanti senza particolari aperture, seguendo la strada segnata dalla semplice storia fino alla fine. In questo senso, anche il paragone con XCOM regge fino a un certo punto: Rebel Cops si basa interamente sull'azione nel campo di battaglia, con le missioni a fornire il sostrato principale del gameplay e una struttura piuttosto semplificata per quanto riguarda la gestione dei personaggi. Non c'è insomma l'elemento gestionale legato alla cura della base, lo sviluppo di armi e strumenti per affrontare le missioni e una progressione profonda dei personaggi, che appaiono invece tutti piuttosto uguali non essendoci delle specializzazioni o classi previste. Non che questo rappresenti necessariamente un problema, ma come strategico si presenta sicuramente più semplificato e piatto rispetto ad altre soluzioni più complesse, anche per la mancanza di divagazioni sulla storia e di alternative nello sviluppo del gruppo di personaggi, cosa che mina in buona parte la sua rigiocabilità. Tuttavia, nel vivo dell'azione il suo meccanismo funziona molto bene, finché dura la campagna.