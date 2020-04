GTA Online, gli alieni invadono Los Santos e picchiano i giocatori con mazze da baseball

Quando credete di aver visto davvero tutto su GTA Online, beh, è lì che iniziate a sbagliarvi e a dover ripensare la vostra vita. Perché nel momento in cui scriviamo gli alieni stanno terrorizzando le partite multiplayer dei giocatori: hanno invaso Los Santos e li picchiano con delle mazze da baseball. Cerchiamo di mettere ordine in questa follia.

Diventare alieni in grado di picchiare i giocatori è la moda del momento, per fortuna solo in Grand Theft Auto Online. La procedura è molto semplice, sono bastati pochi giocatori a dare l'esempio affinché tutti gli altri raccogliessero la sfida: si acquista nel negozio il costume dell'alieno verde, si sale su un camion con i propri amici armati di mazze da baseball, e cominciano le spedizioni punitive contro tutto e tutti per invadere Los Santos. Ma sarà anche uno strano modo di divertirsi, ma una volta avvistammo anche i personaggi de Il Re Leone a passeggiare indisturbati per la mappa di gioco.

Il bello è che le gang di alieni hanno anche cominciato a picchiarsi anche tra loro per conquistare il territorio di Los Santos: andate a dare un'occhiata su Reddit e vi accorgerete che si tratta di un vero e proprio fenomeno, o meglio di una follia collettiva dai risvolti estremamente divertenti. Certo, finché a qualcuno non verrà in mente di farlo nella vita reale: e anche lì, noi saremo pronti a riportarvi la notizia. Eccovi un video imperdibile sull'intera vicenda. Molti giocatori sono attualmente terrorizzati.