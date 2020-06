Fortnite, il pro player SerpentAU ammette di aver barato e chiede scusa ai fan

SerpentAU, pro player e YouTuber che concentrava i suoi contenuti su Fortnite Capitolo 2, ha infine ceduto: il ragazzo ha ammesso di aver barato fino ad oggi, ingannando i suoi fan. Infine ha fatto ammenda e chiesto scusa con un post pubblico, che è stato accolto in modo ambivalente. Cerchiamo di capire cosa sia accaduto, sin dall'inizio.

SerpentAU realizzava dei video su YouTube, mostrando la sua abilità nel costruire e modificare le strutture a grandissima velocità su Fortnite Battaglia Reale: operazioni che nel gergo sono note come building ed editing. Era davvero veloce, forse troppo: tanto che ha insospettito gli spettatori e poi i colleghi pro player e streamer. Finché uno di loro, EJLad, l'ha accusato di utilizzare trucchi, di barare e di sfruttare le macro. I pro player tra loro non se le mandano di certo a dire, basti vedere il recente intervento di Tfue contro Ninja.

Inizialmente SerpentAU ha tentato di difendere la propria posizione, ma in verità senza troppa convinzione. Difatti è poi intervenuto Tfue, sfidandolo a ricreare gli stessi video ma inquadrando anche il suo controller e le sue mani nello stesso momento: lì il pro player ha ceduto, confessando il misfatto. Fino ad oggi, benché non all'interno di tornei ufficiali, aveva barato utilizzando le macro. Ricordiamo che le macro permettono, mediante l'esecuzione di un solo e semplice comando, di portare a termine più azioni nello stesso momento: e dunque chiunque diventa in grado di costruire a velocità sorprendente, dopo averci preso un po' la mano.

SerpentAU ha infine chiesto scusa a tutti i propri fan, confessando. Inoltre ha dichiarato di aver imparato molto dai suoi errori, e che non li ripeterà in futuro: chi siamo noi per non credergli? Trovate la sua confessione nel campo Fonte numero due di questo articolo. Cosa ne pensate della vicenda? Non tutto è rose e fiori, nel settore dei pro player di Fortnite Capitolo 2.