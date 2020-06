Fortnite, Tfue critica Ninja per i "pochi" soldi in palio nel suo torneo

Di recente Tyler "Ninja" Blevins ha dato il via ai Fortnite Ninja Battles Tournament: ogni settimana pro player e streamer su invito competono tra loro su Fortnite, con premi di 80.000 dollari per sessione. Ma di recente Tfue ha dato vita ad una nuova polemica: secondo il suo parere, Ninja sarebbe semplicemente tirchio.

Tfue ha criticato Ninja apertamente durante le sue live, per via dei "pochi" soldi messi in palio nel torneo in questione. "80.000 dollari come premio? Di recente ho partecipato ad un torneo di Call of Duty: Warzone in cui ce n'erano 150.000" è stato uno dei tanti commenti provocatori; trovate il video poco più avanti. Ma non si è trattato di una semplice frecciatina: il pro player è tornato più volte sull'argomento, incalzando e infastidendo non solo Ninja (il padrone di casa), ma anche gli altri partecipanti.

Ricordiamo che Tfue non è infatti l'unico invitato al Fortnite Ninja Battles Tournament: ci sono anche Bugha (il campione del mondo), SypherPK, Unknown, Khanada, solo per citare i più rilevanti. E purtroppo la storia non finisce neppure qui: ad un certo punto Tfue ha sfidato Ninja ad un combattimento 1 VS 1, contro qualsiasi regola del torneo. Il vincitore avrebbe portato a casa il premio; ovviamente non se ne è poi fatto nulla.

In molti hanno approfittato dell'occasione per ricordare come Tfue si diverta semplicemente ad infastidire i colleghi, sospettando così che abbia bisogno di attenzioni. Ma in verità è più probabile che Tfue fondi la propria notorietà proprio su episodi di questo tipo e su piccoli scandali. Ad ogni modo, Ninja potrebbe comunque ripensarci: vi terremo aggiornati.