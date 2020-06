Multiplayer.it dedicherà una mezza maratona agli eventi di questa sera, a partire dalle 17:00

Questa sera, a partire dalle 17:00, la redazione di Multiplayer.it sarà dal vivo per seguire i numerosi eventi della serata, commentando gli annunci e facendo pronostici su cosa ci aspetta. Il programma è davvero ricco, quindi non indugiamo in chiacchiere inutili e vediamolo.

Si comincia alle 17:00 con il pre-show del Summer of Games, in cui faremo quattro chiacchiere cercando di capire cosa sarà mostrato nelle ore successive. Si prosegue alle 18:00 con la prima serata del Guerrilla Collective, quindi alle 20:00 con l'attesissimo PC Gaming Show, in cui ci saranno più di 50 giochi. Quasi in contemporanea, alle 20:30 ci sarà il Paradox Insider, dove il publisher PC-centrico mostrerà i suoi nuovi titoli. Si chiude alle 23:00 con il Future Games Show, che si spera sia ricco di annunci.

Ecco il calendario completo:



Non mancate per nessun motivo!

Potete seguire la live all'interno di questa notizia o direttamente sul nostro canale Twitch, anche da mobile utilizzando l'app ufficiale su iOS e Android. Registratevi al canale per ricevere le notifiche relative a nuove dirette!