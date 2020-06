FIFA 20: La chiusura delle Global Series e i nuovi scenari competitivi

Come da comunicato, l'azienda statunitense si congratula con tutte le organizzazioni e i vari enti nazionali che nel corso di questi mesi di lockdown hanno portato l'esport di FIFA su un livello maggiore rispetto al passato, tanto utile da intrattenere milioni di persone in tutto il mondo con la disputa di amichevoli tra giocatori competitivi e giocatori professionisti e anche tornei a premi per i giocatori più amatoriali.

Inoltre, l'azione della FIFAeNationsCup Stand&Play Friendlies è stata seguita da più di 100 paesi in tutto il mondo tramite i canali social di EASPORTSFIFA.

Basandosi su questi aspetti, Electronic Arts ha deciso che per quanto riguarda il proseguo della stagione competitiva di FIFA 20, saranno aggiunti nuovi eventi e torneranno anche in modalità online le rispettive leghe nazionali esportive.

Quindi nei mesi estivi, si svolgeranno le Summer Cup Series a cui parteciperanno i migliori player della classifica mondiale delle Global Series.

La nuova competizione online consisterà in eventi online regionali che si disputeranno dal 17 Luglio al 9 Agosto a cui parteciperanno i migliori giocatori di ogni regione invitata per coronare i rispettivi campioni regionali di questa stagione.

I vari tornei saranno trasmessi in tutto il mondo tramite il canale Twitch di EASPORTSFIFA.

Le regioni che parteciperanno saranno le seguenti: Europa, Nord America, Sud America, Medio-Oriente-Africa, Asia e Oceania.

La competizione si svolgerà esclusivamente su PS4 e il montepremi disponibile sarà di 228.000 $.

Al Torneo Europeo parteciperanno 24 player che si contenderanno un montepremi di 78.000 $, mentre per le altre regioni saranno invitati rispettivamente 8 player che si affronteranno per un montepremi di 30.000$.

Le leghe competitive come la Bundesliga, la MLS, LaLiga e LaLigue1 e molte altre, torneranno in formato online con un programma rivisto che sarà pubblicato sui rispettivi siti e nelle prossime settimane.

Anche le Federazioni nazionali potranno continuare in modalità online a proporre tornei per la propria community e i dettagli saranno espressi sul loro sito.

Con queste circostanze, è stato deciso di cancellare i precedenti eventi come la FUT Campions Cup 6, la FIFA eNations Cup, i Global Series Playoff e la fase finale della FIFA eWorld Cup per salvaguardare la salute sia dello staff che dei vari giocatori.

Quindi il ranking mondiale sarà considerato finale al 3 Marzo 2020, e i giocatori qualificati alla FUT Champions Cup 6 saranno premiati con un montepremi di 200.000 $; mentre ai migliori giocatori del ranking mondiale sarà distribuito un montepremi complessivo di 700.000 $ che sarà diviso per console.

Per chiudere la stagione tornerà in un evento live la eChampions League che si svolgerà a metà agosto, alla quale parteciperanno i più forti giocatori europei che hanno espresso al meglio le proprie potenzialità e abilità nel corso degli ultimi 3 anni.

La Classifica finale sarà pubblicata il 17 giugno 2020 sul sito ufficiale fifa.gg e i vari giocatori saranno contattati entro 60 giorni per ricevere il corrispettivo pagamento.

La TOP 100 delle Global Series sarà premiata in base al rapporto tra i punti personali guadagnati e i punti totali ottenuti dai primi 100 giocatori.

Quindi per esempio , se i giocatori della classifica PS4 nelle posizioni 1-100 avessero ottenuto un totale di 10.000 punti e il giocatore A avesse 1.000 punti, il giocatore A vincerebbe: (1.000 punti / 10.000 punti) X $ 350.000 = $ 35.000.