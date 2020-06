PS5, le esclusive temporali vanno da pochi mesi a un paio di anni

A quanto pare la maggior parte dei giochi di terze parti per PS5 saranno solo esclusive temporali. L'informazione arriva direttamente dal PlayStation Blog, dove è stato quantificato il tempo di esclusività per la console di Sony.

Stando a quanto emerso, attualmente sono stati mostrati tredici giochi di terze parti esclusivi per PS5, che lo saranno per periodi che variano da pochi mesi a un paio d'anni. Tra questi i più importanti sono sicuramente Deathloop e GhostWire: Tokyo, entrambi pubblicati da Bethesda, e Godfall, pubblicato da Gearbox. Quindi in futuro aspettiamoci versioni Xbox Series X di tutti i titoli, lì dove quelle PC sono già state confermate e usciranno insieme alle versioni PS5. Purtroppo non sono stati indicati i tempi di esclusiva dei singoli giochi, quindi bisogna accontentarsi di sapere che prima o poi sbarcheranno anche su Xbox.

Chi ha seguito il mercato dei videogiochi negli ultimi anni non dovrebbe essere stupito del fatto che gli accordi non escludano il mondo PC, che viene visto come un mercato parallelo rispetto a quello console, quindi indifferente per le vendite delle stesse.