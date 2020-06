Call of Duty: Warzone, Missioni Frattura: tutte le posizioni della Stagione 4

Call of Duty: Warzone ha da poco dato inizio alla sua Stagione 4: è naturale quindi che vi siano attualmente tante cose diverse da fare sulla mappa di gioco, in parte per conoscere tutti i suoi luoghi vecchi e nuovi, in parte per guadagnare punti esperienza aggiuntivi con cui progredire nel Pass Battaglia a pagamento. In questa breve guida, però, noi vi parleremo delle missioni frattura.

La Stagione 4 di Call of Duty: Warzone offre attualmente sei missioni frattura, da completare in un certo ordine (non è possibile saltare dei passaggi per arrivare direttamente all'ultima, ad esempio). Richiedono al giocatore di esaminare determinati indizi, aguzzare l'ingegno, spostarsi da un luogo all'altro di Verdansk, infine permettono di guadagnare punti esperienza.

Ora, normalmente voi dovreste viaggiare in giro per un bel po', prima di trovare le posizioni esatte delle missioni. Ma noi siamo invece persone di buon cuore: eccovi dunque le posizioni di tutte le missioni frattura attualmente disponibili sulla mappa di gioco di Call of Duty: Warzone. Salvate l'immagine qui di seguito riportata (meglio ancora: salvate direttamente l'articolo), appuntatevi i luoghi indicati, e raggiungeteli nell'ordine preciso che abbiamo indicato: da 1 a 6. Ognuna di queste località vi permetterà ad accedere una missione diversa.

