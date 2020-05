Fortnite, il campione del mondo Bugha passerà a Valorant?

Che Fortnite sia il Battle Royale più famoso, noto ed importante degli ultimi tre anni è fuor di dubbio; ma è altrettanto evidente che sempre più personalità del mondo degli eSport e dello streaming stiano anche valutando di passare altrove. A Valorant, ad esempio, che sembra aver attratto a sé persino il campione del mondo Bugha.

Bugha la scorsa estate vinse la Fortnite World Cup 2019, dunque è attualmente il campione in carica della modalità di gioco Battaglia Reale in Singolo di Fortnite. Pare però che presto potrebbe seguire le orme di alcuni colleghi rilevanti, come Zander Kim (thwifo), che ha di recente postato su Twitter quanto segue: "Valorant mi si addice in modo molto più naturale e mi diverte molto di più, amo questo titolo di una passione bruciante, almeno per ora. Per Fortnite non è più lo stesso".

Successivamente thwifo ha confermato che per un po' lascerà Fortnite, prendendosi una pausa. E qui Bugha è intervenuto direttamente, commentando la sua scelta con questa frase: "hai preso la decisione giusta". Dal momento che Bugha in passato ha già mostrato interesse per Valorant, è chiaro come anche il campione del mondo in carica di Fortnite stia valutando di fare lo stesso, quantomeno di lasciare per un po' il Battle Royale di Epic Games.

Che a distanza di tre anni, dal 2017, qualcosa stia finalmente cambiando? Il Regno di Fortnite è destinato a concludersi? Tuttavia i milioni di giocatori attivi ogni mese proverebbero il contrario... voi cosa ne pensate?

.@thwifo you made the right decision 😢 — Bugha (@bugha) May 26, 2020